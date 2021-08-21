جذورها صعيدية .. بطلة فيلم ريش : زغرط لما الفيلم خد جايزة مهرجان كان

قالت دميانة نصار ، بطلة فيلم " ريش" الحائز على جائزة اسبوع النقاد بمهرجان النقاد، انها خاضت التجربة بمحض الصدفة عن طريق ابنتها التى اخبرتها بقدوم مخرج العمل عمر الزهيرى بالقرب من قريتها بالصعيد بمحافظة المنيا لاختيار بطلة لفيلم ريش



واضافت " نصار" ، خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، انها لم تتردد مطلقا بخوض هذه التجربة خاصة وانها تعشق التمثيل والدراما منذ طفولتها لافتة الى انها تزوجت فى عمر ١٨ عاما ولديها ٤ ابناء معقبة " انا زغرطت لحظة ما سمعت اننا خدنا جايزة بمهرجان كان" .



كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة صناع فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري بعد الفوز بجائزة مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما وكوكبة متميزة من السينمائيين وصناع الفيلم.

وقالت عبد الدايم ان الفوز بالجائزة يعد إنجازاً تاريخيا باعتباره اول فيلم مصري يحصل عليها ، واشادت بالمستوى الفني المميز للفيلم وصناعة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق ، وأكدت الفخر بهذا الإنجاز موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم ووعدتهم بتقديم كافة اشكال الدعم ، كما وجهت الشكر للسيناريست الباسوسي لجهوده الدؤوبة في تطوير المجال السينمائي ، وللمخرج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد لإيمانهم بقدرات الشباب من ابطال الفيلم .