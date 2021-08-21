أخبار التكنولوجيا.. اختراق بيانات أكثر 53 مليون عميل لشركة اتصالات شهيرة.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث Vivo Y21

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعتبر واتساب Whatsapp، بلا شك أحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداما حول العالم، والذي يضم قاعدة مستخدمين كبيرة بلغت أكثر من 2 مليار مستخدم على مدار سنوات طويلة، ولكن معظمهم قد يجهلون وجود إصدار سري من واتساب، فقط فئة قليلة من الأشخاص أو ما يطلق عليهم النخبة أو المختبرين من يمكنهم الاشتراك بهذه النسخة.

أعلنت جوجل أنها ستغلق تطبيق “Android Auto for Phone Screens” مع طرح نظام تشغيل أندرويد ١٢.

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21، الذي أطلقته في الهند في وقت سابق اليوم، بأسعار معقولة ومواصفات ممتازة للمبتدئين.

أعلنت شركة بيثيسدا Bethesda الأمريكية، عن إطلاق نسخة جديدة من لعبة Skyrim الكلاسيكية ، والتي ستتضمن بعض المحتوى الجديد من Creation Club.

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز"، عن عملية اختراق جديدة ساعدت مجموعة من مخترقي الإنترنت من الوصول إلى معلومات شخصية لـ 5.3 مليون مستخدم من عملاء تي موبايل T-Mobile الأمريكية، مما يجعل إجمالي الأشخاص المتضررين يصل إلى أكثر من 53 مليون مستخدم.

دشنت شركة سناب Snapchat، أداة جديدة تساعد المستخدمين على تحديد الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا المستخدمة في قصص موقع سناب شات Snapchat العامة.

كشفت رسالة بريد إلكتروني مسربة لرئيس شركة آبل السابق "ستيف جوبز"، عن أن عملاقة التقنية الأمريكية كانت تطور خلال عام 2010، هاتف ذكي جديد صغير بحجم نانو.