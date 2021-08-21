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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اختراق بيانات أكثر 53 مليون عميل لشركة اتصالات شهيرة.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث Vivo Y21

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

نسخة سحرية من واتساب تتيح لك اختبار الميزات الجديدة قبل الآخرين

 

يعتبر واتساب Whatsapp، بلا شك أحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداما حول العالم، والذي يضم قاعدة مستخدمين كبيرة بلغت أكثر من 2 مليار مستخدم على مدار سنوات طويلة، ولكن معظمهم قد يجهلون وجود إصدار سري من واتساب، فقط فئة قليلة من الأشخاص أو ما يطلق عليهم النخبة أو المختبرين من يمكنهم الاشتراك بهذه النسخة.

 

جوجل تغلق تطبيق أندرويد أوتو للهواتف

أعلنت جوجل أنها ستغلق تطبيق “Android Auto for Phone Screens” مع طرح نظام تشغيل أندرويد ١٢.

 

بإمكانيات عالية وسعر مناسب.. فيفو تطلق هاتفها الأحدث Vivo Y21

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21، الذي أطلقته في الهند في وقت سابق اليوم، بأسعار معقولة ومواصفات ممتازة للمبتدئين.

 

في هذا الموعد إطلاق نسخة لعبة Skyrim 10th Anniversary Edition

أعلنت شركة بيثيسدا Bethesda الأمريكية، عن إطلاق نسخة جديدة من لعبة Skyrim الكلاسيكية ، والتي ستتضمن بعض المحتوى الجديد من Creation Club.

 

اختراق بيانات أكثر 53 مليون عميل لشركة اتصالات شهيرة

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز"، عن عملية اختراق جديدة ساعدت مجموعة من مخترقي الإنترنت من الوصول إلى معلومات شخصية لـ 5.3 مليون مستخدم من عملاء تي موبايل T-Mobile الأمريكية، مما يجعل إجمالي الأشخاص المتضررين يصل إلى أكثر من 53 مليون مستخدم.

 

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

دشنت شركة سناب Snapchat، أداة جديدة تساعد المستخدمين على تحديد الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا المستخدمة في قصص موقع سناب شات Snapchat العامة.

 

هل تعمل آبل على تطوير هاتف آيفون نانو؟.. تفاصيل

كشفت رسالة بريد إلكتروني مسربة لرئيس شركة آبل السابق "ستيف جوبز"، عن أن عملاقة التقنية الأمريكية كانت تطور خلال عام 2010، هاتف ذكي جديد صغير بحجم نانو.

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