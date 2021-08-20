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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اختراق بيانات أكثر 53 مليون عميل لشركة اتصالات شهيرة

اختراق بيانات
اختراق بيانات

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز"، عن عملية اختراق جديدة ساعدت مجموعة من مخترقي الإنترنت من الوصول إلى معلومات شخصية لـ 5.3 مليون مستخدم من عملاء تي موبايل T-Mobile الأمريكية، مما يجعل إجمالي الأشخاص المتضررين يصل إلى أكثر من 53 مليون مستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع "yahoo news"، تعرضت ثالث شبكة اتصالات خلوية في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لعملية اختراق تسببت في كشف أكثر من 40 مليون عميل سابق، إلى جانب سرقة بيانات أكثر من 7.8 مليون عميل حالى.

 

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شركة تي موبايل تملك قاعدة مستخدمين تبلغ 77 مليون مستخدم

وتأتى عملية الاختراق الأخيرة، بعد أيام من قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC، بفتح تحقيق فى هجوم يوم الجمعة الماضية، وقالت T-Mobile إنها حددت حوالى 5.3 مليون مشترك تأثروا ضمن حادثة الخرق الأولى، بالإضافة إلى 667 ألف حساب سابق للعملاء.

وتشمل البيانات المكشوفة عناوين المستخدمين وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف الخاصة بالعملاء، ولم توضح شركة خدمات الاتصال والإنترنت، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان أو بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.

وقد قام بعض العملاء المتضررين برفع دعوى قضائية ضد شركة T-Mobile، يوم الخميس الماضي، والتي من المقرر أن يتم نظرها أمام محكمة سياتل الفيدرالية، مدعين في أوراق الدعوى أن الهجوم الإلكتروني ينتهك خصوصيتهم ويعرضهم لخطر أكبر من الاحتيال وسرقة الهوية.

الجدير بالذكر أن شركة تي موبايل T-Mobile، تعرضت  لخرق أمني في عام 2018، تؤثر عملية اختراق على حوالي 3٪ من عملائها البالغ عددهم 77 مليونا.

اختراق شركة T-Mobile خرق أمني عملية اختراق سرقة بيانات

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