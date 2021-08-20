في هذا الموعد إطلاق نسخة لعبة Skyrim 10th Anniversary Edition

أعلنت شركة بيثيسدا Bethesda الأمريكية، عن إطلاق نسخة جديدة من لعبة Skyrim الكلاسيكية ، والتي ستتضمن بعض المحتوى الجديد من Creation Club.

وبحسب ما ذكره موقع "gamespot"، تعتزم مطورة الألعاب الأمريكية، إطلاق النسخة الجديدة تحت اسم The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition، في 11 نوفمبر القادم.

لعبة سكايرم تصل قريبا منصات التحكم بالألعاب

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق لعبة تقمص الأدوار Skyrim، ستطلق الشركة نسختها الجديدة على أجهزة الحواسب الشخصية، و منصات الألعاب PlayStation 4، و PlayStation 5، و Xbox One ، وأجهزة أكس بوكس S و Series X.

ويأتي إصدار الذكرى السنوية العاشرة للعبة مع ميزات جديدة أخرى، كما سيتمكن مالكو الإصدار الخاص من Skyrim على على الجيل الجديد من منصات الألعاب بلايستيشن 5 وأكس بوكس أكس من الوصول إلى إصدار محسن مجاني من الجيل التالي للعبة، ويمكن لأي شخص يملك الإصدار الخاص من سكايرم، الترقية للإصدار الجديد مقابل اشتراك مدفوع.

وتشمل مزايا لعبة The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition

بعض محتويات الإصدارات السابقة، مثل آلية صيد الأسماك، والمزيد من الزعماء والأسلحة والتعاويذ وغيرها.