عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في هذا الموعد إطلاق نسخة لعبة Skyrim 10th Anniversary Edition

لعبة سكايرم
لعبة سكايرم

أعلنت شركة بيثيسدا Bethesda الأمريكية، عن إطلاق نسخة جديدة من لعبة Skyrim الكلاسيكية ، والتي ستتضمن بعض المحتوى الجديد من Creation Club.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gamespot"، تعتزم مطورة الألعاب الأمريكية، إطلاق النسخة الجديدة تحت اسم The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition، في 11 نوفمبر القادم.

 

قريبا.. إطلاق لعبة بوكيمون Pokemon Unite على هواتف أندرويد وآيفون

شاهد.. ديمو لعبة Tales of Arise متاح مجانا على الأجهزة المنزلية

 

لعبة سكايرم تصل قريبا منصات التحكم بالألعاب

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق لعبة تقمص الأدوار Skyrim، ستطلق الشركة نسختها الجديدة على أجهزة الحواسب الشخصية، و منصات الألعاب PlayStation 4، و PlayStation 5، و Xbox One ، وأجهزة أكس بوكس S و Series X.

ويأتي إصدار الذكرى السنوية العاشرة للعبة مع ميزات جديدة أخرى، كما سيتمكن مالكو الإصدار الخاص من Skyrim على على الجيل الجديد من منصات الألعاب بلايستيشن 5 وأكس بوكس أكس من الوصول إلى إصدار محسن مجاني من الجيل التالي للعبة، ويمكن لأي شخص يملك الإصدار الخاص من سكايرم، الترقية للإصدار الجديد مقابل اشتراك مدفوع.

وتشمل مزايا لعبة The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition
بعض محتويات الإصدارات السابقة، مثل آلية صيد الأسماك، والمزيد من الزعماء والأسلحة والتعاويذ وغيرها.

لعبة لعبة Skyrim Skyrim 10th Anniversary Edition لعبة تقمص الأدوار سكايرم

موضوعات متعلقة

قريبا.. إطلاق لعبة بوكيمون Pokemon Unite على هواتف أندرويد وآيفون

إطلاق تحديث لعبة Cyberpunk 2077 مع أول محتوى إضافي مجاني.. إليك الرابط

بالخطوات.. أسرع طريقة لـ تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5

ترشيحاتنا

علام: مرصد الفتاوى التكفيرية أصدر 600 تقريرا من خلال تحليل الأحداث والفتاوى

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري والزمالك على سيراميكا

اختراق بيانات أكثر 53 مليون عميل لشركة اتصالات شهيرة

الأهلي يهزم المصري برباعية.. ويستمر في المركز الثاني

الزمالك يتخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بصعوبة .. ويقترب من التتويج بالدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونية "مش في الكنترولات"

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

فيديو جراف.. بنشقى.. فيفي عبده ترد على ارتفاع أجور الراقصات

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ