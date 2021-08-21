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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحد أقداري السعيدة.. مني زكي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

صدى البلد

تذكرت الفنانة مني زكي والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التوصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت مني زكي عبر خاصية الاستوري : انا ابنة ذلك الرجل الصبور ، الذي علمني ان لا حاجة لي عند مخلوق وان الله معي دائما ، ابي هو احد اقداري السعيدة ، ستبقي لي فخرا طوال حياتي احبك ،اللة يرحمك وحشني دايما.

 

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و الجدير بالذكر تعيش الفنانة منى زكى حالة من النشاط الفنى  ، وذلك بعد نجاح مسلسلها “لعبة نيوتن”، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تنتظر منى زكى عرض فيلمها الجديد “العنكبوت” الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي.

فيلم العنكبوت، الذى تشارك فى بطولته منى زكى، وبدأت فى تصويره منذ أكثر من عامين إلا أنه تعرض إلى تأجيلات عدة.

كما تقوم منى زكى حالياً بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم الجواهرجى “اسم مؤقت”، مع الفنان محمد هنيدي، ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهم منذ أن قدما فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية منذ أكثر من 23 عاما.

كما تستعد منى زكى إلى تصوير دورها ضمن أحداث فيلم القاهرة مكة، الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا.

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