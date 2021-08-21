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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم والتعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة

صدى البلد

يبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدمها للقراء خلال الساعات الماضية، في السطور التالية..

 

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت التفاصيل الكاملة لـ ضوابطها ومواعيدها وآلياتها، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد إجابات وافية لجميع الأسئلة الشائعة لدى الطلاب بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021.

 

برج الأسد اليوم 21 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟ الإفتاء تجيب

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" سؤالاً يقول:" ما حكم تهنئة المسيحيين والاحتفال بأعيادهم؟

 

شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار طقس اليوم  السبت، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلي، مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2021- 2022.

صدى البلد أخبار الخدمات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التعليم الفني دار الإفتاء المصرية

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