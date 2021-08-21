اطلع على الدليل الإرشادي الخاص بالتنسيق قبل التسجيل بالمرحلة الأولى.. عبر هذا الرابط

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن تنسيق الجامعات 2021، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأشار إلى أنه تم تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات تنسيق الجامعات 2021 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وتابع: "يجيب هذا الدليل عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق عام 2021 /2022".





ويمكن الاطلاع على الدليل للإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في ذهن الطالب عبر هذا الرابط

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات 2021 الحكومية والمعاهد.