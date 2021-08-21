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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إثارة وكيله للجدل.. كلوب يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إدارة الريدز، دخلت في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، لتجديد عقده مع النادي.

 

كان رامي عباس، وكيل محمد صلاح أثار جدلا بشأن مستقبل “مو”، عقب تألقه أمام نوريتش سيتي، في افتتاح الدوري الإنجليزي السبت الماضي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "أتمنى أن يشاهدوا".

 

وقال “كلوب”، في تصريحات أبرزها الموقع الموقع الرسمي لنادي ليفربول "لقد بدأنا مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح، نعم، أنا منخرط في كل شيء تقريبًا في النادي، ربما تحدث بعض المحادثات بدوني، هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أعرف كل الأشياء.. هذا هو الحال دائمًا، لكن نحن لا نتحدث حقا عن مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام".

 

وتابع يورجن كلوب "لا يمكن أن نكشف عن كل خطوة صغيرة نتخذها في أي نوع من المفاوضات وأشياء من هذا القبيل".

 

وواصل كلوب "من الواضح أن مو يمر بلحظة جيدة حقًا من حيث كرة القدم، ومن حيث الحالة المزاجية، وكيف كان يتصرف منذ اليوم الأول عندما عاد من العطلة الصيفية، لقد كان رائعا للغاية".

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وأوضح كلوب "نحن جميعا ناضجون، يوجد محادثات، وعندما يكون هناك قرار سنخبركم بذلك، حتى ذلك الحين، المهم فقط في هذه اللحظة، هو كيفية عمل الطرفين معا".

 

واستطرد "الأمر لا يتعلق بـ صلاح فقط ، بل بشكل عام، ليس علينا التحدث علانية، عن الأمور الخاصة بالمفاوضات مع لاعبي الفريق".

 

وعن أرقام محمد صلاح القياسية، أجاب كلوب:" لست بحاجة لتذكير محمد صلاح بالأرقام القياسية، "مو" على علم بكل هذه الأشياء، إنه يستمتع بالوقت هنا".

 

وتابع كلوب:"  تحطيم الأرقام القياسية أمر رائع، بكل تأكيد ، والسجلات التي حطمها بالفعل مجنونة تماما، لم أكن أعرف الأسبوع الماضي عندما سجل الهدف أنه أصبح  أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي، في 5 مواسم على التوالي.

 

محمد صلاح يستهدف إنجاز تيري هنري أمام بيرنلي

 

في سياق آخر، يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، معادلة إنجاز الأسطورة الفرنسية تيري هنري نجم فريق آرسنال السابق، في مسابقة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف الريدز نظيره بيرنلي، اليوم “السبت”، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية، من البريميرليج.

 

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في مرمى بيرنلي، في مباراة اليوم، ليصبح رابع أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 100 هدفا بالتساوي مع تيري هنري الذي وصل لهذا الإنجاز بعد 160 مباراة.

 

خاض محمد صلاح 159 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، سجل 98 هدفا “ 96 هدفا بقميص ليفربول وهدفين بقميص تشيسلي”.

 

ويعد آلان شيرار أسطورة نيوكاسل، هو أسرع لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث احتاج 124 مباراة فقط لتحقيق هذا الإنجاز الأسطوري، ويليه هاري كين مهاجم توتنهام الحالي في 141 مباراة، وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي، في 147 مباراة.

 

 

 

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