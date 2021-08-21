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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. خطوه بخطوه كيف تسجل رغباتك بمعامل التنسيق بكلية هندسة القاهرة.. صور

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة

تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 بالمرحلة الأولى، الراغبين في تسجيل رغباتهم وذلك بمعامل التنسيق داخل كلية هندسة  القاهرة.


ويتساءل العديد من الطلاب الراغبين فى التسجيل داخل معامل التنسيق بالجامعة عن كيفية الدخول إلى المعمل وايضا يتواجد المعامل داخل الجامعة وهل تتم اى رسوم نظير تقديم خدمة التنسيق داخل الجامعة .

 

ويجب الاستاذ عبد الحميد حسن المشرف على معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عن هذه  أسئلة.


فى البداية يقوم الطالب بالدخول من بوابة كلية الهندسة جامعة القاهرة الرئيسيه.

البوابه الرئيسيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة

ثم يقوم بالتواجه إلى اليمين والدخول إلى المبني المجوار لمبني كلية الهندسة.

مبني رقم 3 الذى يضم معامل التنسيق 

وفور دخوله إلى المبني يتوجه إلى اليسار ليصعد الدرج إلى الدور الثانى .

وعلى يسار السلم فسوف يجد نفسه امام معامل التنسيق الخاصة بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

المدخل المؤدي إلى معامل التنسيق

 

معامل التنسيق


وأكد عبد الحميد حسن، مدير معمل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك ٣ معامل تنسيق مجهزة لاستقبال الطلاب بالجامعة، فتح منها اثنين فقط نظرا لقلة الإقبال من قبل طلاب الثانوية العامة حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازا حديثا مزودا بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، أن المعامل لا تتقاضى اى رسوم نظير تقديم خدمة التنسيق الطلاب مشيراً أن هذه الخدمة تقدمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات لمساعدة والطلاب وأولياء الأمور.


وقال عبدالحميد حسن، إن دورهم الأساسي بالمعامل توجيه الطلاب، خاصة أن هناك ثلاثة مجموعات على موقع التنسيق للبعد الجغرافي، الأولى خاصة بالنطاق الأقرب للطالب، فيتم كتابة الرغبات ثم الانتقال إلى المجموعة الثانية، ثم الثالثة، والوقت المسموح للطالب 60 دقيقة على الموقع لتسجيل الرغبات.

 

وجدير بالذكر أن معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي حديثا مزودا بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازا، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازا.
 

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