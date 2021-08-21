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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعفان والغضبان يفتتحان مركز خدمة الشباك الواحد ومعمل اللغات التعليمي

جولة وزير القوى العاملة
جولة وزير القوى العاملة

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، عقب مؤتمر موسع بديوان عام محافظة بورسعيد ، مركز خدمة الشباك الواحد داخل مديرية القوى العاملة ببورسعيد. 

 

ويأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة لتفعيل منظومة الشباك الواحد بمديريات القوى العاملة لتحقيق الانسيابية والسرعة فى الحصول على الخدمة ، كما تم افتتاح مركز اللغات التعليمى ، ومركز تدريب شركة الضفائر.

 

وتفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد المكان المخصص لاستقبال المواطنين ، والذى تم تصميمه بصورة تليق بالتعامل مع الجمهور فى سهولة ويسر وانسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة فى انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة،  بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتطويره بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة ، وبما يتماشى مع متطلبات العصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعاملين بالمديرية ، فضلا عن خدمة المواطنين.

 

كما تم تفقد مركز اللغات التعليمى فى بورسعيد والتأكد من جاهزيته لاستقبال المتدربين ، وتفقد مركز تدريب شركة سوموتومو ( الضفائر ) والتى توفر دورات تدريبية على أعلى مستوى وتؤهل لسوق العمل داخل الشركة .

 

وأشاد "وزير القوى العاملة " و " محافظ بورسعيد " بالمراكز التدريبية المؤهلة على أعلى مستوى والتى تتيح أفضل البرامج التدريبية لجميع فئات المجتمع .

 

وأكد " الوزير " أن مركز خدمة الشباك الواحد يأتى فى إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها فى أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم فى مختلف نواحى العمل بها.

وأكد " محافظ بورسعيد " أن افتتاح خدمة الشباك الواحد بالمديرية يعد إضافة للمنظومة التكنولوجية المطورة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات ، والتى تساهم فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة وانتظام تقديم الخدمة بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمى فى النظم الإدارية ببورسعيد ، بالإضافة للمراكز التدريبية المؤهلة على مستوى عالى والتى تساهم فى تأهيل المتدربين للعمل بالشكل الأمثل .

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