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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية علاجية: الصيام المتقطع يأكل من العضلات وليس من الدهون

استشارى تغذية علاجية
استشارى تغذية علاجية

قال الدكتور هانى جبران استشارى التغذية العلاجية والسمنة، إن السمنة مرض مزمن يجب أن نتابعه على مدى الحياة، منوهاً بخطورة العمليات الجراحية التى يلجأ اليها البعض لفقدان الوزن بطريقة أسرع.

 

وأضاف جبران خلال حوار خاص ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بي سي مصر أن من خطورة عمليات السمنة الشائعة فى الفترة الحالية هى أنها من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

 

ونصح جبران بعدم اختيار هذه العمليات كاختيار أول للتخسيس والبدء فى عمل نظام غذائي اولاً على الاقل 6 اشهر.

وأكد جبران ضرورة  تنظيم الأكل ولعب الرياضة باستمرار لفقدان الوزن،لافتاً إلى أن نظام الصيام المتقطع خطر لأنه طبياً هذا النظام يأكل من العضلات وليس من الدهون،موضحاً أنه عند ترك هذا النظام يزيد معدل وزن الانسان أكثر من الأول ويكون أخطر.

 

وتابع جبران أن أكل البروتين ولعب الرياضة من الأشياء الهامة جداً لأن كل ما يتم تزويد الكتلة العضلية في الجسم كل ما معدل الحرق سيزيد”.

استشارى التغذية العلاجية صباحك مصري عمليات السمنة الصيام الكتلة العضلية

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