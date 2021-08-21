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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ذكرى حرق المسجد الأقصى.. مرصد الأزهر يدعو إلى التصدي للاعتداءات الصهيونية

ذكرى حرق المسجد الأقصى
ذكرى حرق المسجد الأقصى

تحل اليوم الذكرى الـ ٥٢ لحرق المسجد الأقصى على يد المتطرف الصهيوني "مايكل دنيس روهان" الذي أقدم على إشعال النيران بالمصلى القبلي، ليأتي الحريق على ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية تاريخية، منها منبر "صلاح الدين" التاريخي ، ومع ذلك أفلت الجاني من العقاب بعد القبض عليه ومحاكمته؛ بإرساله إلى مستشفى الأمراض النفسية كمكافأةٍ له من الكيان الصهيوني تغاضيًا عما فعل.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن سجل الكيان الصهيوني المحتل منذ أن وطأت قدمه أرض فلسطين حافل بالكثير من الإعتداءات على مساجد فلسطين عامة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، كما لم تسلم من تلك الاعتداءات دور العبادة المسيحية في الأراضي المحتلة؛ مما يثبت وحشية الاحتلال الصهيوني الذي لم يراعِ حرمة المقدسات، فهو مصدر كل شر وبلاء ولا يأتي معه إلا تقييد الحريات والاعتداء على المقدسات أيًّا كانت.

وشدد المرصد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مثل تلك الجرائم النكراء، وبذل الكثير من الجهد في جميع المجالات لفضح هذه الممارسات القمعية وعدم ترك الساحة أمام افتراءات ومزاعم الاحتلال الصهيوني ودسه للأكاذيب مثل السم في العسل.

المسجد الأقصى المسجد مرصد الأزهر التطرف الاحتلال الصهيوني

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