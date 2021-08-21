غلق مركزين للدروس الخصوصية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكن حي غرب خلال حملة برئاسة مصطفي الدبيكي نائب رئيس المدينة وحضور محمد حسين سكرتير الحي وفريق الاشغالات بالحي على مراكز الدروس الخصوصية من غلق مركزين للدروس الخصوصية، تطبيقا للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشدد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس المدينة على نوابه و رؤساء القري والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.