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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9.5 طن سكر وأرز مجهولة المصدر داخل مركز تعبئة مواد غذائية ببنى سويف

الحملات على المخابز
الحملات على المخابز

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرأعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود ونتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لتعبئة سلع ومواد غذائية بدون ترخيص حيث تم التحفظ على 5 أطنان سكر و4.5 طن أرز بدون فواتير وغير مدون عليها أية بيانات ومجهولة المصدر، علاوة على التحفظ على 7 شكاير دقيق بلدي مدعم لدى صاحب مخبز تم تجميعها تمهيداً لبيعه في السوق السوداء، فيما تم تحرير 5 محاضر لبدالين تموينيين لغلق محالهم أثناء أوقات العمل الرسمية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بني سويف التموين محافظ بني سويف الطب البيطري الغش التجاري

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