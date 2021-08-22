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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حفل فني لنداء شرارة في أوبرا الاسكندرية الخميس المقبل

نداء شرارة
نداء شرارة

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا للمطربة الاردنية نداء شرارة بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل بمسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية.”

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال الفنانة الشابة بالاضافة الى بعض أعمال كبار المطربين منها سهرانة انا.. الله غالب.. صبري عليك طال.. امتى الدنيا تصفي لي.. شعوري ناحيتك.. بعدو عطرك.. حبيتك بالتلاتة.. قالهالي.. كلام في كلام..مضناك.. طاير يا هوى.. أغدا القاك.

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يشار  إلى أن المطربة نداء شرارة حصلت على لقب"احلي صوت" في احدي برامج المسابقات الغنائية الشهيرة في عام ٢٠١٥.. وشاركت بالعديد من المهرجانات و الحفلات الفنية بدار الأوبرا المصرية.

وقامت بإطلاق مبادرة "نداء الأمل" في عام ٢٠١٦ و التي تهدف الي مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.

أوبرا دار الاوبرا المصرية الأوبرا المصرية نداء شرارة مسرح سيد درويش الحفلات المسابقات

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