ننشر أسماء العشرة أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أسماء العشرة الأوائل من طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الطلبة الناجحين ٢١٨٧ طالبا وطالبة، ومن رسبوا في عدد من المواد ٤٣٢ طالب وطالبة، والراسبين ٥٠ طالب وطالبة بنسبة عامة بلغت ٨٢%.

أوائل أدبي



وأضاف أن أوائل الشعبة الأدبية أدبي كما يلي :

١-ذكي شريف ذكي الحسيني

٢-منه مصطفي راتب لطفي

٣-منار محمود سلمي سليمان

٤-وفاء حجاج فايز عبدالعزيز

٥-حسام عبدالعال محمد الاسمر

٦-علا ابراهيم احمد علي

٧-رفاعي رضا فادي حسين

٨-منار محمد رشاد خليل

٩-الورين اسامه علي طه

١٠- احمد محمد احمد عبدالمقصود

أوائل علمي

أوائل العشرة الأوائل الشعبة العلمية علمي كما يلي ؛

١-ندا علي محمد عزب

٢- ندا احمد محمد ابراهيم

٣- بدر الحسين مصطفي عبدالله

٤- احمد ابراهيم فرج ابو ذكري

٥-سمير محمد عبدالمفيد عبدالملك

٦-محمد السيد ضيف الله سليمان

٧-اسلام عبدالفتاح محمد محمد

٨-خليل ناصر خليل ماهر

٩-احمد ياسر عبدالوهاب احمد

١٠-احمد ابراهيم حسين سليمان



أوائل رياضة:

أما أوائل العشرة الأوائل الشعبة الرياضية رياضة فهم :



١- عبدالهادي ياسر عبدالهادي البلوني

٢- محمد عبدالله عبدالبديع حسن

٣- محمد جمال نوفل علي

٤-عبدالعزيز حمدي عبد العزيز علي

٥-احمد محمد محمود محمد ابراهيم

٦-امينه وائل محمد ابراهيم

٧_محمد جمال محمد بدر

٨-ابراهيم محمد محمد اسماعيل

٩-احمد علاء حسيني ابو عبدون

١٠-رمضان يوسف ابريك سالم