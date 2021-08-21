عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم مصرف لبنان يكشف السعر النهائي لأسعار الوقود مقارنة بالدولار

رياض سلامة
رياض سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم السبت، أن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8000 ليرة للدولار.

وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر القود، مشيرا إلى أن “الفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية”.

وأوضح مسؤولون لبنانيون كبار لـ “رويترز” اليوم السبت، أن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن أزمة المحروقات

اليونيسيف تبعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة بشأن لبنان

وقررت الرئاسة اللبنانية إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي في لبنان دون أي زيادات، مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه تم تكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات، على أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.

وأكد اجتماع بعبدا على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل منع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مصرف لبنان الوقود سعر دولار عون أسعار الوقود الحكومة اللبنانية

ترشيحاتنا

بث الدوري الإيطالي مجانا .. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تظلمات الثانوية العامة 2021 |التعليم تتلقى 107 ألف تظلم في 5 ساعات

أسعار أقل وتقنيات أعلى.. شركات سيارات كهربائية صينية تتفوق على تسلا

موتورولا تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Moto G50 5G بإمكانيات مميزة.. مواصفات

تنسيق الجامعات 2021 | عين شمس: استقبلنا الطلاب اليوم في 13 معملا بـ 5 كليات

السيسي يوجه الشركة المصرية للتعدين بحسن إدارة واستغلال الثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

تفاصيل أزمة مدافع المصري وطرده من معسكر الفريق بعد رباعية الأهلي

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

تحذير عاجل من الحكومة السودانية بسبب منسوب مياه النيل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ