حاكم مصرف لبنان يكشف السعر النهائي لأسعار الوقود مقارنة بالدولار

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم السبت، أن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8000 ليرة للدولار.

وقال سلامة في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر القود، مشيرا إلى أن “الفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية”.

وأوضح مسؤولون لبنانيون كبار لـ “رويترز” اليوم السبت، أن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.

وقررت الرئاسة اللبنانية إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي في لبنان دون أي زيادات، مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنه تم تكليف وزير المالية بإعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات، على أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.

وأكد اجتماع بعبدا على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل منع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.