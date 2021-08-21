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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بدء الدراسة بـ كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. 9 أكتوبر

الطلاب الوافدين مع
الطلاب الوافدين مع شيخ الأزهر

أعلنت كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين عن بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد السبت الموافق ٩ أكتوبر، تماشيًا مع قرار مجلس جامعة الأزهر، حيث أعلن عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي2021 / 2022م.


وأعلنت كلية العلوم الإسلامية للوافدين أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة للوافدين بالفصل الدراسي الأول يوم السبت ٩ أكتوبر٢٠٢١م، وتستمر الدراسة لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس الموافق ١٣ يناير٢٠٢٢م، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من يوم السبت ١٥ يناير٢٠٢٢م، حتى الخميس ٣ فبراير٢٠٢٢م، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات لكل مرحلة جامعية بالكلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق ٥ فبراير٢٠٢٢م، حتى يوم الخميس ١٧ فبراير٢٠٢٢م.

وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ١٩ فبراير٢٠٢٢م، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس الموافق ٩ يونيو٢٠٢٢م، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من السبت الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٢م، حتى الخميس الموافق ٣١ يونيو ٢٠٢٢م.
 

وشددت الكلية، على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية التي أعلنت عنها لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية.

الدراسة جامعة الأزهر الخريطة الزمنية كلية العلوم الإسلامية للوافدين العام الدراسي

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