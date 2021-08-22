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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

6 أطعمة تحتاج إلى تناولها لتجنب نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12
نقص فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في الحفاظ على أجسامنا صحية وسعيدة، فما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12؟
 

يعد تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن أمرًا ضروريًا للحفاظ على نمط حياة صحي. فيتامين ب 12 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد. يساعد فيتامين ب 12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الأداء الصحي للجهاز العصبي، يساعد B12 الجسم أيضًا على إطلاق الطاقة من الطعام واستخدام حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب.

 

ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12؟


يمكن العثورعلىفيتامين ب 12 بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة التي قد تتناولها بالفعل.

وفقًا لموقع NHS على الويب ، تعد ستة أنواع من الأطعمة مصدرًا جيدًا لفيتامين B12:

لحم
سمكة
حليب
جبنه
بيض
بعض حبوب الإفطار المدعمة

 
يحدد موقع Healthline الصحي أيضًا الأطعمة التي تعد مصادر جيدة لفيتامين B12 أيضًا ، بما في ذلك:

الكبد والكلى الحيوانية
الرخويات
السردين
لحم
الحبوب المدعمة
تونة
الخميرة الغذائية المدعمة
سمك السلمون المرقط
سمك السالمون
الحليب المدعم غير الألبان
الحليب ومنتجات الألبان
بيض


تنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أن يتمكن الناس من الحصول على كل فيتامين ب 12 الذي يحتاجونه من خلال تناول "نظام غذائي متنوع ومتوازن".

يجب ألا يأخذ الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب 12 الكثير لأن ذلك قد يكون ضارًا ، لكن تنصح هيئة الخدمات الصحية والرعاية الصحية أن تناول 2 مجم أو أقل يوميًا من فيتامين ب 12 في شكل مكمل "من غير المحتمل أن يسبب أي ضرر".

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروغرام من فيتامين ب 12 يوميًا.

قد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي ، حيث لا يوجد الفيتامين بشكل طبيعي في الفاكهة أو الخضار أو الحبوب.

ما هو نقص فيتامين ب 12؟

يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات عددًا من المشاكل الصحية التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطبيب.

وفقًا لموقع NHS على الويب ، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 أو B9 (حمض الفوليك) "عندما يتسبب نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح".

تلعب خلايا الدم الحمراء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم ، حيث تحمل هذه الخلايا الأكسجين في جميع أنحاء الجسم عبر الهيموجلوبين.

العقلي
يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أعراضًا مثل:

التعب الشديد
نقص الطاقة
دبابيس وإبر (مذل)
قرحة ولسان أحمر
قرحة الفم
ضعف العضلات
رؤية مضطربة
مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك
مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم
يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون لديه فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك ، أو أي شخص مهتم بصحته بشكل عام ، التحدث إلى طبيب عام في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة ما إذا كانت الأعراض التي يعاني منها شخص ما ناتجة عن نقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك ، يمكن أن يساعد فحص الدم غالبًا في التشخيص.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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