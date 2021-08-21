مدرب ريال مدريد: المفاوضات مع مبابي لا تهمني ولدي فريق قوي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لا يهمه ما يحدث في المفاوضات مع كيليان مبابي و ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ليفانتي:"لا أعلم إن كان سيأتي مبابي أم لا، في الحقيقة لا يهمني ما يحدث، فلدي فريق رائع وقوي، هؤلاء اللاعبين يمنحونني الكثير من المرج، وأنا أركز على الفريق الذي أملكه".

وأضاف:"الأجواء في غرفة الملابس جيدة للغاية، اللاعبون لديهم الرغبة والحافز والتركيز، هم لا يركزون على ما يحدث في سوق الانتقالات، بل يتحدثون عن الاستعداد للمباريات بشكل جيد، ما نفكر فيه هو فقط الاستعداد للمباراة القادمة".

وتابع:"نتحدث مع النادي كل يوم، ما يفكر فيه النادي حول مستقبل هذا الفريق يتناسب مع أفكاري، فريقي يمكنه المنافسة على كل شيء، لدينا نجوم كبار هنا مثل كورتوا، بنزيما، ناتشو، هازارد، ألابا، هذا الفريق مليء بالنجوم."

وعن مباراة الفريق أمام ليفانتي، قال كارلو:" علينا أن نكرر ما فعلناه ضد ألافيس، ومن الواضح بأنه يتعين علينا بدء المباراة بشكل أفضل واللعب بمزيد من القوة والسرعة، ولكنني أرى الفريق أنه جيد، يمكننا أن نقدم مباراة جيدة.

وعن إصابات الفريق، قال:" كارفخال جاهز لمباراة الغد، مودريتش لديه مشكلة بسيطة، قد يكون جاهزًا للعب ضد ريال بيتيس، توني كروس سيكون جاهزًا بعد التوقف الدولي على ما أعتقد."

وعن إشاعات التعاقد مع كريستيانو رونالدو، أضاف:"لقد رددت على الشائعات، فنظرتي للمستقبل ما زالت كما هي، الجميع في مدريد مغرم بـ كريستيانو رونالدو، وأنا مغرم به بشكل أكبر لأنه ساعدنا بتحقيق الألقاب، أتمنى له الأفضل"

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعبه، في العاشرة من مساء الغد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.