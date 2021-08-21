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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد | استشاري نفسي: أصدقاء السوء سبب رئيسي لـ الطلاق

أصدقاء السوء
أصدقاء السوء

قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن أصدقاء السوء سواء للزوجة أو للزوج من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي للطلاق، كما أن هناك صداقات لها آثار طيبة، وهناك أيضًا صداقات تدمر العلاقة الزوجية، وتؤدي إلى انهيارها.

 

وأضافت "الفقي"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه من المعروف أنه لا غنى لأحد عن وجود الأصدقاء في حياته، وليس عدلًا أبدًا أن يطالبك أحد بالاستغناء عن صديقاتك، لكننا هنا نتحدث عن أنواع معينة من الصديقات، ولا نحثك على قطع العلاقة بهذه الشخصيات جميعًا، لكن أحيانًا يكفي أن تبعديها عن حياتك الزوجية وتخفي عنها أسرارك وأمورك الشخصية، ولا تجعليها تحتك ببيتك وزوجك كثيرًا، وهذا الأمر ينطبق على زوجك أيضًا مع بعض أصدقائه.

 

وأشارت استشاري الصحة النفسية، إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار أن هناك صداقات تدمر العلاقة الزوجية تمامًا، وقد تؤدي بالزوجين إلى الطلاق، لذا احرصي أنتِ وزوجكِ على الحفاظ على الصداقات المحترمة في حياتكما، والابتعاد عن أصدقاء السوء حين تشعران بضررهم على حياتكما الزوجية واستقرارها".

 

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