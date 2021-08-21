سفير أوكرانيا في مصر لـ صدى البلد : 2 بليون و600 مليون دولار حجم التبادل التجاري خلال 2019 .. مصر شريكنا الأول من بين الدول العربية والأفريقية.. الرئيس السيسي رجل من طراز خاص

سفير أوكرانيا في مصر لـ صدى البلد :

30 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

مصر وأوكرانيا لديهما علاقات سياسية قوية

2019 شهدت رقمًا قياسيًا فى التبادل التجاري بين البلدين

900 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا

أكثر من 800 ألف سائح أوكراني جاء لمصر خلال 2021

تعاون مباشر بين مناطق فى أوكرانيا ومحافظات في مصر



علاقات قوية تربط مصر وأوكرانيا على مدار فترات طويلة من التاريخ فقد كانت كانت العلاقات المصرية بالاتحاد السوفيتي طوال فترة قيامه علاقات متميزةً، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول الجمهوريات السوفيتية إلى دول مستقلة، حافظت مصر على العلاقات الجيدة بكافة هذه الدول، ومنها أوكرانيا.

تحتفل مصر وأوكرانيا بمرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا في عام 1992، وفي عام 2008 أعطت زيارة الرئيس الأوكراني السابق " فيكتور يوشينكو" إلى مصر دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، حيث تم خلال تلك الزيارة تحديد التوجهات الرئيسية لتطور العلاقات المصرية الأوكرانية، كما أسهمت اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت آخر جولاتها في مايو 2008 في رفع علاقات التعاون بين البلدين إلى أفاق أوسع.

كما تحتفل أوكرانيا فى 24 من الشهر الجاري بالعيد الوطني الثلاثين لها وعليه أجري موقع صدي البلد حوار مع سفير أوكرانيا في مصر، إيفهين ميكيتنكو، وذلك للحديث عن العلاقات المصرية ومجالات التعاون بين البلدين.

وإلى نص الحوار..



كيف تقيم العلاقات المصرية الأوكرانية؟

خلال هذا الفترة وبالتحديد فى 24 أغسطس الحالي تحتفل اوكرانيا بالذكري الـ 30 من تأسيسها، كما تحتفل فى شهر يناير القادم بمرور مايقرب من 30 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فعلاقاتنا الدبلوماسية السياسية قوية ، قد زار مصر عدة رؤساء اوكرانيا ولكن حتى الأن لم يزور أى رئيس مصري، اوكرانيا، ولكن لدينا تأكيد وأيضا نركز كل عملنا على توطيد العلاقات، وتوسيعها بين البلدين، لدينا أمل أنه خلال عام سيكون هناك زيارات متبادلة بين رؤساء كلا من أوكرانيا ومصر.

العلاقات بين رئيس اوكرانيا فولوديمير زيلينسكي والرئيس السيسي علاقات حميمة وودية ، حيث التقي الرئيسين منذ عامين فى نيويورك خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وكانت هناك أحاديث مطولة ومثمرة جدا، كما أن وزيري الخارجية المصري والأوكراني على اتصال مباشر .

ماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

مصر شريكنا الأول من بين الدول العربية والأفريقية، كما تعد مصر بوابة رئيسية للدخول للسوق العربي والافريقي، سعيد بأن 2019 شهدت رقم قياسي فى التبادل التجاري حيث وصل إلى مايقرب من 2 بليون و600 مليون دولار أمريكي خلال عام ،ولكن بسبب فيروس كورونا فى 2020 انخفض التبادل التجاري إلى 1 بليون و800 مليون دولار، ولكن عام 2021 شهد ارتفاعاً فى التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل فى النصف الأول من العام الجاري إلى 900 مليون دولار ، نتمني ان نصل لاواخر العام 2 بليون دولار أمريكي.

نري أن التجارة بمصر تسير فى اتجاهين فـ مصر دولة لديها استثمارات جيدة فى مجال الخدمات، سنويا نتقدم إلى مصر استثمارات فى مجال الخدمات تقدر مابين 300 و 350 مليون دولار أمريكي كما أن هناك مليون سائح أوكراني يزور مصر سنويا، حيث وصل عدد السياح الأوكران خلال 6 أشهر الأولي إلى 700 ألف سائح أوكراني.

فيما يخص التعاون السياحي.. إلى أين وصلت البلدين فى هذا المجال؟

أوكرانيا البلد الثاني فيما يخص السياحة، حيث أنه يصل مليون و500 ألف سائح أوكراني ، أما فى المرتبة الأولي كانت ألمانيا، ولكن بسبب فيروس كورونا انخفض التوافد السياحي، إلا أن عند بدء السير السياحي فى يوليو الماضي كانت الطائرة الأولي التى هبطت فى مطار شرم الشيخ والغردقة من أوكرانيا، خلال العام 2021 أكثر من 800 ألف أوكراني زار مصر كسائح، فأوكرانيا تأتى فى المرتبة الأولى فيما يخص السياح الوافدين لمصر.

كما نشكر الحكومة المصرية حكومة ورئيسيا فمصر تقدم كل التسهيلات، للسياح الأوكراني، حتى أن مصر تقدم خدمات طبيبة مجانا لاي سائح أوكراني يصاب بفيروس اوكرانيا.

ماذا عن الإجراءات الاحترازية التى قامت بها مصر للعودة الآمنة للسياحة فى مصر؟

الأوكران رواد فى الزيارات إلى مصر، الدول الاخري تبدأ فى القدوم إلى مصر مثل روسيا والتشيك وانجلترا وسويسيرا، أنا سعيد بزيادة أعداد السياح إلى مصر، فهو تطور فى المجال السياحي فمصر تمتلك الامكانيات التى تمتلك كنوز بتاريخها العريق، لا احد يتسابق مع مصر فيما يخص بمراكز الاهمية فى المجال السياحي.

ماذا عن مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية؟

منذ سنتين تم تشكيل مجموعة الصداقة المصرية الاوكرانية البرلمانية، وخلال الشهرين القادمين ستبدأ الزيارات المتبادلة بين اعضاء الصداقة البرلمانية، خلال هذا العام سيكون هناك تعاون مباشر بين مناطق فى اوكرانيا ومحافظات فى مصر، مثل محافظة خيرسون فى منطقة البحر الأسود حيث أنهم عبروا عن رغبة شديدة فى التوأمة مع دمياط فى مصر.

هناك مقترحات بالتعاون بين مناطق ذي شهرة سياحية بين مصر وأوكرانيا مثل منطقة زكوربيرج فى أوكرانيا ، ومحافظة جنوب سيناء، حيث نتمني أن تقوم علاقات مباشرة بين المدينتين مما يساهم فى توطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية.

احكي لنا تجربك فى العيش بالقاهرة؟

عملت كسفير لمصر كأول مرة فى الفترة مابين 2006-2010 وجئت للمرة الثانية بقرار من الرئيس الاوكراني و عودت إلى مصر كمنصب سفير اوكرانيا لثاني مرة، لاحظت فرق كبير ما بين الفترتين فرق كبير بداية الرئيس السيسي رجل يحب الحركة وسريع جدا ومرن وحبيب الشعب.

رجل من أسلوب خاص نحترمه كرئيس وكرجل قوي وذو فهم عميق لهموم الشعب الذي اختاره كرئيس للجمهورية.نتمني للشعب المصري نجاحات أكثر.

كما أنني خلال فترة عملي قمت بزيارة اسوان والاسكندرية وعدة مناطق مختلفة هناك مناظر سياحية لا يمكن نسيانها، فمصر مثل حكايات ألف ليلة وليلة.

ما الذي أثار انتباهك خلال فترة عمل للمرة الثانية فى القاهرة؟

تشغيل المتاحف الجديدة وإنشاء الطرقات وعلى وجه الخصوص داخل القاهرة حيث تعد من اكبر مدن العالم، نتمني أن مصر تستمر فى طريقها للتقدم والازدهار والتحديث.

ما الفرق الرياضية المصرية التى تشجعها على مستوي كرة القدم؟

أشجع جميع انواع الرياضة فى مصر واتقدم بأخلص التهاني لرياضيي مصر الذين قاموا بمشاركة ممتعة فى أولوميياد طوكيو وحصول مصر على ميداليات مختلفة فهو فخر للشعب المصر، كما أن الفريق المصري لكرة اليد يعد من اقوى الفرق فى هذا العالم، أما بالنسبة لكرة القدم فأنا زمهلاوي.

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