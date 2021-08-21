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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات أحمد مسعود المعارضة لـ طالبان تسيطر على مناطق بأفغانستان

أحمد شاه مسعود برفقة
أحمد شاه مسعود برفقة قواته (أرشيفية)

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قوات أحمد شاه مسعود المعارضة لحركة طالبان سيطرت على منطقة أخرى على الأقل في مقاطعة بغلان بالقرب من وادي بنجشير، فيما أقرت طالبان بخسائر في الاشتباكات.

 

وذكرت شبكة “سي.إن.إن”، أن تلك التقارير تشير إلى أن المقاتلين الموالين لتحالف الشمال بقيادة أحمد مسعود استولوا على منطقة أندراب وهي منطقة يغلب عليها الطابع الطاجيكي وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال العاصمة كابول.

 

وظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، تظهر علم التحالف الشمالي يرفع في بلدة، ومقاتلوه يسيطرون على الشوارع.

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واعترفت مصادر طالبان، بوقوع اشتباكات في المنطقة، فيما ذكرت المصادر لـ “سي.إن.إن” أن 5 من عناصر طالبان قتلوا وأُسر 15 آخرين في أندراب، لكن المصادر لم تذكر من نفذ الهجوم.

 

وقالت طالبان، إن أحد القتلى شاعر اسمه أمير زازاي الذي كان يقود وحدة من الحركة، مشيرة إلى أن مقاتلي طالبان يتجهون إلى المنطقة.

 

وأحمد مسعود هو نجل أحمد شاه مسعود الذي استخدم وادي بنجشير كقاعدة لمعارضة حكم طالبان بين عامي 1996 و2001، وقُتل الوالد في هجوم انتحاري في عام 2001. ولم تستول طالبان على وادي بنجشير أبدًا خلال سنواتهم الخمس في السلطة.

قوات طالبان أفغانستان أحمد مسعود كابول

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