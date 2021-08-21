عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشمت غني.. من هو شقيق الرئيس الأفغاني الذي بايع طالبان؟

من هو حشمت غني الذي
من هو حشمت غني الذي بايع طالبان

بات حشمت غني شقيق الرئيس الأفغاني المستقيل أشرف غني، حديث الساعة في أفغانستان، بعدما أعلن مبايعته لحركة طالبان، في أعقاب سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول.

في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع، ظهر حشمت غني يبايع حركة طالبان، حيث تم تصويره رفقة زعماء الحركة في أفغانستان أثناء عملية المبايعة، فيما قام أحد قادة طالبان بتقبيل رأس غني عقب الانضمام لهم، فمن هو ذلك الرجل؟

حشمت غني هو سياسي أفغاني من مواليد أكتوبر 1960، ورأس س المجلس الأكبر للكوشي "البدو" في أفغانستان، هو من قبيلة البشتون ذات التأثير الكبير في البلاد.

تفاصيل صادمة عن أسرار هروب الرئيس الأفغاني من كابول

قرار عاجل من طالبان بشأن الراغبين في مغادرة أفغانستان

يعد شقيق الرئيس الأفغاني السابق من أثرياء الكوشي وأكثرهم نفوذا، حيث يمتلك ميراثا ضخما، فضلا عن شركة نقل ناجحة، كما أنه يرتبط بعلاقة قوية مع السياسيين الأفغان بصفته رئيس مجلس الكوشي.

كما يرأس حشمت مجلس إدارة مجموعة غني، وهي مجموعة شركات مملوكة للقطاع الخاص تدير شركات أخرى تتعامل مع خدمات الأمن للعملاء في القطاعين العام والخاص.

ظهور حشمت غني، هو الأول منذ هروب شقيقه الرئيس السابق أشرف غني، حيث استقر في دولة الإمارات، التي أكدت استقباله وأسرته  وذلك لاعتبارات إنسانية.

حشمت غني بعد مبايعة طالبان

وعقب هروب شقيقه، قال حشمت غني إن "الأمريكيين لم یخرجوا بشكل مفاجئ، بل کان هناك مخطط للانسحاب منذ أیام دونالد ترمب".

وأضاف في تصريحات صحفية "المفاوضات ستستمر حسب ما نسمع وسیرتب علیها نتائج عدة.. ولا أری أن الشمالیین في بنشير یریدون الحرب بل هم یبحثون عن عزة وما يضمن لهم حياة كريمة".

وقال حشمت غني إن "الشمالیین لا یستطيعون فرض الحرب على طالبان"، مشيرا إلى أن الأهالي یبحثون عن الأمن لأنفسهم ولأولادهم وعائلاتهم وحفظ أموالهم.

وأكد شقيق الرئيس الأفغاني السابق، أن حركة طالبان لها "استراتیجة أمنية ممتازة، ولکن لا بد أن یجتهدوا لمکافحة الفقر والجوع، وأن یمدوا علاقاتهم مع العالم والجیران".

مبايعة طالبان

في ظهور مفاجئ، أعلن حشمت غني، اليوم السبت، مبايعة حركة طالبان، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول للسياسي الأفغاني رفقة عدد من قادة طالبان.

وقالت حركة طالبان في تغريدة على تويتر إن "حشمت غني شقيق الرئيس السابق أشرف غني بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني".

وكان الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أعلن أنه تنازل عن السلطة، كونه لا يريد راقة الدماء في العاصمة كابول.

وأوضح غني أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، الأسبوع الماضي، ما أدى لفرار مئات الأفغان والأجانب نحو مطار العاصمة كابول، في محاولة يائسة للفرار من البلاد، عقب استيلاء الحركة المتطرفة على السلطة.

حشمت غني الرئيس الافغانى طالبان أشرف غني أفغانستان كابول

موضوعات متعلقة

قطر تستقبل أكثر من 7 آلاف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان

تفاصيل صادمة عن أسرار هروب الرئيس الأفغاني من كابول

ترشيحاتنا

الصحة: مواد خام تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة فاكسيرا سينوفاك

هدفه خنق مصر.. الفقي: حديث المعزول مرسي عن سد النهضة على الهواء فضيحة

السيطرة على حريق فى مخلفات بـ حديقة 6 أكتوبر بحلوان.. تفاصيل

تنسيق القبول بالجامعات 2021.. لراغبى دراسة الألسن واللغات.. 5 بدائل أمامكم

الأرخص بالسوق البحريني .. 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

المحلة يضمن البقاء فى الدوري بالتعادل مع البنك الأهلي

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

وفاة حماة محمد رمضان بعد حفل كامل العدد في الساحل الشمالي

شبورة ورياح .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

بعد الاحتيال باسم بنك مصر| عقوبات رادعة لسارقي حسابات العملاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ