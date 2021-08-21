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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص بالسوق البحريني .. 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

الارخص بالسوق البحريني
الارخص بالسوق البحريني .. 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

يضم السوق البحريني باقة من موديلات 2021، و التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بين طرازات السيدان، بالاضافة الى اطلالة الهاتشباك الشهيرة، و مع هذا التنوع الخاص بالتصميم الهيكلي، يبقى عامل السعر ذو أهمية كبيرة أثناء عملية  شراء سيارة جديدة.

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أغلى 5 سيارات داخل البحرين لـ موديلات 2021 .. صور

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أقوى 5 سيارات SUV في البحرين لـ موديلات 2021 .. صور

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ارخص 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021 داخل السوق البحريني.

سوزوكي سويفت موديل 2021

1 – سوزوكي سويفت موديل 2021

 

تتمتع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، قادر على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 12.3 ثانية، بينما يستطيع أن يولد قوة قدرها 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسعة 1200 سي سي، مع سرعة قصوى تصل لـ 165 كيلومتر في الساعة.

 

ويتراوح سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 بين 4,995 و 6 آلاف دينار بحريني.

 بايك أي1 موديل 2021 

2 - بايك أي1 موديل 2021 

تأتي السيارة بايك أي1 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 113 حصان، و 143 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 14 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة بايك أي1 موديل 2021 من 3700 دينار حتى 4200 دينار بحريني.

ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 

3 – ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 

 

زودت السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 بمحرك 3 سليندر، سعة 1200 سي سي، وينتج قوة قدرها 78 حصان، و 106 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 173 كم/ساعة، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 3.795 متر، وبعرض يبلغ 1.665 متر، و 1.510 متر للارتفاع.

 

و يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 4200 دينار.

 

كيا سول موديل 2021 

4 – كيا سول موديل 2021 

 

حصلت السيارة كيا سول موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 152 حصان، و 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الأمامي، مما يجعل السيارة تنطلق من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

 

و تقدم السيارة كيا سول موديل 2021 بقيمة قدرها 5.995 دينار بحريني.

فورد فيجو موديل 2021 

5 – فورد فيجو موديل 2021 

 

تستمد فورد فيجو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج 110 حصان، و عزم اقصى للدوران 136 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون حتى تصل لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية.

وتبدأ أسعار النسخة فورد فيجو موديل 2021 من 5 آلاف دينار بحريني و حتى 5700 دينار.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 السوق البحريني ارخص 5 سيارات بايك أي1

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