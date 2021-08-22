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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أجلي خزانة بقيمة11 مليار جنيه..اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح  وزارة المالية، بيع أذون خزانة، اليوم الأحد الموافق 22-8-2021، من أجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 41.5 مليار جنيه.
 

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وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 4.5 مليار  جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 30.5 جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.


وقلصت  وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 1.5مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر

وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.
 

وزارة المالية البنك المركزي أدوات دين مال واعمال اخبار مصر الدين العام

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