رئيس قطاع التخطيط لصدى البلد : مركز الكونغو أنشئ بالكوادر والمعدات المصرية

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة بنشاط أساسى وهو تأهيل الترع الذى له مردود سريع على المزارعين فالقطاع المائى للترعة تم إعادة تشكيله وتحسن وصول المياه للنهايات، وبالتالى انتهت مشاكل المزارعين وتحسنت البيئة عن طريق الكورنيش الذى حسن المظهر الحضارى.

وأضافت " السيد" فى حوار ل"صدى البلد" أن هناك أنشطة أخرى تشارك بها الوزارة فى حياة كريمة مثل الصرف المغطى الذى يحسن الانتاجية، ومحطات الرفع، والرى الحديث، وتطوير المساقى .



ولفتت أن مشروعات التأهيل توفر فرص عمل لأهل القرى الموجود بها التأهيل ، فلها مردود سريع سواء فنى، اقتصادى، واجتماعى لأنها من المشروعات كثيفة العمالة.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط أن الوزارة غيرت فى الفترات الأخيرة من الخريطة المائية من خلال التعاون مع كل الوزارات ونجحت فى أن تجعل كل جهات الدولة تركز على المشروعات التى تحقق الأمن المائى وأن يتم ترشيد الاستخدامات فى كل القطاعات.



وتابعت أن الوزارة نجحت مع وزارة الإسكان أن يكون هناك برنامج طموح للتحلية وأصبح لدينا كميات من المياه المحلاة تضاف لمياه الشرب وهناك توسع فى معالجة مياه الصرف الصحى لاستكمال المشروعات القومية ومشروعات لمعالجة الصرف الزراعى

ونوهت أنه لم يكن فى السابق إمكانية أنشاء مشروعين أو ثلاثة لإعادة الاستخدام فى نفس الوقت لكن الآن لدينا محطات المحسمة ،وبحر البقر، والدلتا الجديدة ثلاثة مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى حتى لا يصبح لدينا نقطة مياه لا نعيد استخدامها لنحقق الاكتفاء المائى والأمن الغذائى.



وأشارت إلى ريادة مصر فى التعاون المشترك فى المشروعات التى ننفذها بالتعاون مع دول حوض النيل مثل التعاون مع اوغندا السودان وجنوب السودان وهناك مشروعات كاملة تقوم مصر بتنفيذها فى هذه الدول والكونغو ومن اشهر المشروعات فى الفترة الأخيرة انشاء مركز التنبؤ بالامطار فى دولة الكونغو وتم انشاءه بالكوادر المصرية والخبراء المصريين وتم استقبال وتدريب عدد من الخبراء الكنغوليون وتم استقبالهم لمدة شهرين كاملين وتم شراء المعدات وتم تجهيز المركز وافتتحه وزير الرى المصرى ورئيس الوزراء الكنغولى وكذلك ننفذ سدود صغيرة لحصاد الأمطار وتطهير الحشائش ومحطات شرب وهى كلها أوجه تعاون مع الدول.



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