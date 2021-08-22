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خالد الجندي يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة .. ويستنكر دفاع بعض المحامين عن المجرمين والإرهابيين.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

أبرز تصريحات خالد الجندي اليوم

  • خالد الجندي يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة
  • خالد الجندي: البعض يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب على التعليم
  • خالد الجندى يستنكر دفاع بعض المحامين عن المجرمين والإرهابيين

 

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، رسالى للآباء قائلا: "ساعدوا أبناءكم ومدوت لهم يد العون وأخبروهم أن الثانوية العامة ليست نهاية الكون" مضيفا: اللى يذاكر في جو من الكافيهات والمهرجانات والساحل الشمالى والتيك توك ده خارق للطبيعة.. تعمل اللى عليك ومتصدعناش بقى، الأمر كله لله".

وقال الشيخ خالد الجندى،  "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"،  إن تفاوت العقول بين البشر أمر طبيعى وسنة من سنن الكون، وعلى أولياء الأمور ألا يعنفوا أبناءهم حال عدم تفوقهم في الدراسة سواء في الثانوية العامة أو غيرها في أمور الحياة، حتى لا يصاب الأبناء بحالة من الإحباط واستمرارهم في حالة الفشل.

وأضاف خالد الجندي: بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب التي بينهم وبين التربية والتعليم، وهذا أمر مرفوض، حيث يتعمد بعض الأهالى أن يزرعوا في نفوس أبنائهم “المظلومية”؛ إذا لم يتفوقوا دراسا، موضحًا أن ذلك يجعل الطالب يستمر في الفشل؛ نظرًا لعدم بحثه عن الأسباب التي أدت به إلى هذه النتائج.
 

وتابع "الجندى": "من تفوق في الثانوية العامة ليس بمجهوده، وإنما بتوفيق من الله.. ملكة أعطها الله- سبحانه وتعالى- للطالب النبيه.. وعلى الطالب أن يشكر الله عليها.. أزرعوا الأمل في نفوس أبنائكم.. واجعلوهم متفائلين بالمستقبل.. ولا تقطعوا الأمل في الله- عز وجل-".

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تفاوت العقول بين البشر أمر طبيعى وسنة من سنن الكون، وعلى أولياء الأمور ألا يعنفوا أبناءهم حال عدم تفوقهم في الدراسة سواء في الثانوية العامة أو غيرها في أمور الحياة، حتى لا يصاب الأبناء بحالة من الإحباط واستمرارهم في حالة الفشل.

وتابع الشيخ خالد الجندي: "ساعدوا أبناءكم ومد لهم يد العون وأخبروهم أنها ليست نهاية الكون.. اللى يذاكر في جو من الكافيهات والمهرجانات والساحل الشمالى والتيك توك ده خارق للطبيعة.. اعمل اللى عليك ومتصدعناش بقى الأمر كله لله".

وأضاف الجندى، أن بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب التي بينهم وبين التربية والتعليم، وهذا أمر مرفوض، حيث يتعمد بعض الأهالى أن يزرع في نفوس أبنائهم "المظلومية"، بعد عدم تفوقهم الدراسى، موضحًا أن ذلك يجعل الطالب يستمر في الفشل نظرًا لعدم بحثه عن الأسباب التي أدت به إلى هذه النتائج.

وتابع "الجندى": "من تفوق في الثانوية العامة ليس بمجهوده وإنما بتوفيق من الله.. ملكة أعطها الله سبحانه وتعالى للطالب النبيه وعلى الطالب أن يشكر الله عليها.. ازرعوا الأمل في نفوس أبنائكم واجعلوهم متفائلين بالمستقبل ولا تقطعوا الأمل في الله عز وجل".
 

وأعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تعجبه من قيام بعض المحامين بالدفاع عن الإرهابيين الذين تتم محاكماتهم في جرائم ترويح المجتمع وإسالة دماء أفراد الأمن والقوات المسلحة.

وقال “الجندي” خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية "dmc" اليوم السبت: “ماذا سيقول المحامي هل سيقول سامحه اغفره له عنده أطفال صغار، ويجري على أم يتيمة، هذا لا يجوز لأن مصلحة العموم تجب مصلحة الخصوص ولأن مصلحة المجتمع تجب مصلحة الفرد”.

وأضاف: "طبقا للعدالة ومراعاة الجوانب الإنسانية أعطت المتهم الحق في دفع ما يراه دفاعًا عن نفسه ولكن عندما تقع جريمة الإرهاب وترويع المجتمع، ما هو دور هذا المحامي وقتها؟ هل تحت تأثير السمعة والصيت والمال ويقوم بالدفاع عن إرهابي قام بقتل الجيش والشرطة والشعب هذا شيء عجيب، أن هناك جواسيس على الرغم من اعترافهم يقوم بتسريب وتهديد أمن الوطن للآخرين".

خالد الجندي طلاب الثانوية العامة المحامين الارهابيين التعليم

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