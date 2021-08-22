الدوري الإنجليزي.. ساديو ماني يحتفل بفوز ليفربول على بيرنلي

احتفل ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز على فريق بيرنلي في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر ساديو ماني صور له من المباراة التي أقيمت أمس، وعلق قائلا: "هيا بنا يا شباب".



وحقق فريق ليفربول الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإنجليزي “البريميرليج”.

تقدم فريق ليفربول علي بيرنلي في الدقيقة 18 برأسية جوتا ، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من زمن اللقاء .

وألغى حكم الفار هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك فريق بيرنلي، واحتسب الحكم تسلل على محمد صلاح بسبب تقدم “ كتفه” على خط التسلل .

ضم تشكيل ليفربول أمام بيرنلي



حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون- كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو - ماني - جوتا.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط .