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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تظلمات الثانوية العامة 2021 .. التعليم : يحق للطالب التظلم في أي عدد من المواد مجاناً.. اعرف إزاي ترتب رغباتك في تنسيق المرحلة الأولى 2021  

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحداثها.

تظلمات الثانوية العامة 2021| التعليم : يحق للطالب التظلم في اي عدد من المواد مجانا

 

تظلمات الثانوية العامة 2021 تشهد اقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة 2021 ، المتشككين في نتيجة الثانوية العامة 2021 في بعض المواد.

 

تنسيق الجامعات ٢٠٢١: تجارة عين شمس تعلن عن بدء الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتييه

 

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور  خالد قدري عميد الكلية عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية.. 

 


تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول علم النفس الإيجابي

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

 

اعرف ازاي ترتب رغباتك في تنسيق المرحلة الأولى 2021  

 

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى  عبر هذا الرابط… 

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