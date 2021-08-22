تنسيق الجامعات 2021.. بدء الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بـ تجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، بقيادة الدكتور خالد قدري عميد الكلية، شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية، بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور خالد قدري أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة البكالوريا الفرنسية وغيرها للعام 2020 /2021، الراغبين في الالتحاق بالقسم للعام الجامعي 2021 /2022 بدءا من اليوم الأحد ٢٢ أغسطس، وحتى الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 11 صباحا حتى 3 بعد الظهر.

وأشار عميد تجارة إلى أن شروط التقدم لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية، تتمثل فيما يلي:

1- أن يكون الطالب مقبولا في كلية التجارة جامعة عين شمس-نظامي.



2- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم اجادة اللغة الفرنسية DELF-B2. ويُعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية.



● يُقبل ملف الطالب ويُعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.



ثانياً: اختبارات الالتحاق بالبرنامج:



1- اختبار اللغة الفرنسية لجميع المتقدمين والذي ينظمه المعهد الفرنسي بالكلية ويُعقد يومي:



الاثنين 23 أغسطس الجاري من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً



أو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 12 ظهراً



● لا يجوز للمتقدم حضور هذا الاختبار الا مرة واحدة



2- اختبار الرياضيات الذي ينظمه القسم ويُعقد بعد اختبار اللغة الفرنسية.



3- مقابلة شخصية مع لجنة من ممثلي كلية التجارة جامعة عين شمس وممثلي معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بفرنسا يتم تحديد موعدها بعد انتهاء جميع الاختبارات السابقة.



لمعرفة تفاصيل التقديم زوروا الصفحة الرسمية للقسم على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك

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