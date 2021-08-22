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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.. عبد الله السعيد يقترب من الزمالك

عبد الله السعيد نجم
عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز

أكد الإعلامي إبراهيم  فايق، أن عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، بات قريبا، من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه “جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" بنسبة كبيرة، الأمور تسير في اتجاه، أن عبد الله السعيد سيصبح لاعبا في نادي الزمالك الموسم المقبل".

وتابع إبراهيم فايق:" عٌقدت جلسات بين إدارة نادي الزمالك وعبد الله السعيد، خلال الفترة الماضية، وهناك رغبة أكيدة من باتريس كارتيرون، في التعاقد مع اللاعب".

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الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي


ويستعد الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها، بعد غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك  للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة، التي ستقام في نفس التوقيت.

 

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:


1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18-  أسوان: 27 نقطة

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