نجم بيراميدز يعرض التنازل عن مستحقاته للانضمام إلى الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم فريق، أن أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز، عرض على إدارة ناديه، التنازل عن باقي مستحقاته، مقابل الموافقة على رحيله إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس :" أحمد أيمن منصور، جلس مع هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وسأله عن طلبات إدارة النادي للموافقة على رحيله، فأخبره هاني سعيد بأنه من العناصر الأساسية في الفريق، وأن الإدارة تريد استمراره داخل النادي".

وأشار إبراهيم فايق، أن أحمد أيمن منصور عرض التنازل على مستحقاته المتبقية، لتسهيل انضمامه إلى الزمالك.

وتابع فايق:" أتوقع حدوث صفقات كثيرة بين الزمالك وبيراميدز، خلال الفترة المقبلة، سواء بشكل مباشر، وأول عن طريق التبادل، أو الإعارة".

الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي

ويستعد الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها، بعد غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة، التي ستقام في نفس التوقيت.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة