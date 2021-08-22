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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيع صقر كندي نادر بـ350 ألف ريال

الصقر الكندي
الصقر الكندي

ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية، أن صقرا كنديا حقق رقما قياسيا في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض السعودية.

وكان المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليُرسى بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويبلغ طول الصقر الكندي مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، ليكون الصقر الأغلى سعرًا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس الماضي.

وبيّن المتحدث باسم المزرعة الكندية فارس الفارس أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها، التي أخرجت صقر اليوم، مبينًا أن الصقر المباع يستحق هذا السعر، وقد بيع صقر آخر في المزاد بمبلغ 93 ألف ريال، كاشفًا عن صقر ثالث سيُعرض خلال الأيام المقبلة.

وكان المزاد قد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال، من إنتاج سعودي، قادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور، وهو من نوع "حر من حر"، بطول 17 إنشًا ونصف إنش، وعرض 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات، سيخوض به مالكه شوط بطولة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي،

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السعودية صقر كندي 350 ألف ريال نادي الصقور السعودي مزارع إنتاج الصقور مزاد صقر نادر المزرعة الكندية

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