محمد محمود عبد العزيز يهنئ أحمد سعد بعد عقد قرانه

هنأ الفنان محمد محمودعبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتب محمد محموج عبد العزيز:"مبروووك".

و أعرب الفنان احمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على مصممة الأزياء ندى بسبونى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ET بالعربى .

وقال أحمد سعد من خلال مداخلته :" بشكر كل الناس اللى باركتلى وفرحتلى ، إحساس جميل بحسه لأول مرة ".

وأضاف احمد سعد :" شكرا لكل الناس اللى هنتنى ويارب يباركلى فى جوازتى ويرزقنى بالذرية الصالحة ".

ونشر الفنان أحمد سعد، صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”.

علق أحمد سعد، على الصور قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. تم كتب الكتاب والحمد لله .. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

يذكر أن سبق أن قال "سعد" في تصريحات تليفزيونية إن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل، كما أنها لعبت دورا كبيرا بتنظيم حياته.

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على أنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي " .