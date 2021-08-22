عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خد فلوسها وهرب.. ضبط نصاب محترف أوهم سيدة "بتوليد" أموالها بالسحر والشعوذة

مضبوطات
مضبوطات

أوهم شخص أجنبي الجنسية، سيدة بقدرته على مضاعفة أموالها من خلال أعمال السحر والشعوذة إلا إنها اكتشفت أنه استولي علي أموالها وهرب حتي تم ضبطه.

 

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث حدائق القبة بورود بلاغ من ربة منزل بسابقة تعرفها على شخص إدعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته وتنفيذاً للإتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرده إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب وقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية أجنبية" مقيم في مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة، وأمكن ضبطه.

 

وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها.

موضوعات متعلقة

الاحتيال باسم البنوك.. قصص نصب يرويها رواد التواصل بعد تعرضهم لها

ترشيحاتنا

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

شاهد.. الجيش الأمريكي يطلق النار على آلاف الأفغانيين في مطار كابول

تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: تلقينا 215 ألف تظلم حتى الآن

أنتم عائلتنا.. شاهد | أفغانية تتوسل لجنود أمريكيين بمساعدتها علي الهرب

غلق وتشميع ٢٢٠ منشأة طبية تمارس عملها بدون ترخيص في الجيزة

بعثة سيدات تنس طاولة الأهلي تصل القاهرة اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الرياضة يتوجه للمنوفية للاطمئنان على فريق كرة سرعة نادى دسوق

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

المناعة الطبيعية أم لقاح فيروس كورونا؟.. بيان هام من الصحة العالمية

5 حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ