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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بكفر نواى

صدى البلد

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بزيارة عدد من القرى بمركز زفتى، بمحافظة الغربية لتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الغربية، مشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بقرية كفر نواى، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع، من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوضح، أن إجمالى عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الغربية 195 قرية بما نسبته 76.5 ٪، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 قرية بما نسبته 15.5 ٪، ومنها 16 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وجار دراسة باقى القرى لتوصيل الخدمة إليها.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة تنفيذ الوصلات المنزلية، بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، حتى يستفيد المواطنون بشكل فوري ومباشر من خدمة الصرف الصحي، فور انتهاء المشروعات.

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

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