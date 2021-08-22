إيهاب الحنفى لـصدى البلد: صندوق التنمية الحضرية هيئة اقتصادية.. وأنفقنا 652 مليون جنيه خلال 6 سنوات.. وإعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة ديسمبر القادم..تطوير القاهرة التاريخية يكلف 200 مليار

قال إيهاب حنفي ، منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية يكون بديلًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن اسم الصندوق أصبح "صندوق التنمية الحضرية" يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

وكشف منسق عام صندوق التنمية الحضارية، خلال حواره لـصدى البلد، عن الأهداف الجديدة للصندوق بعد تحويله لهيئة عامة اقتصادية وموقف تنفيذ المشروعات القائمة وعدد المشروعات التي سيتم تسليمها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى الكشف عن الخطة المستقبلية للصندوق في ثوبه الجدبد.

وقال إيهاب الحنفى، إن جهود الدولة المصرية في العصور السابقة ، فيما يخص ملف العشوائيات ، كانت تتم على استحياء وتردد ، وكانت متوقفة على رفع قدرة المرافق فقط، لافتاً إلى أن المخططات السابقة كانت تهدف فقط للحد من الامتداد العشوائي ، وليس معالجة الملف بشكل تفصيلي، موضحاً أن صندوق تطوير العشوائيات انشئ فى عام 2008 بعد سقوط صخرة الدويقة مباشرة والميزانية أول ما انشئ الصندوق كانت 500 مليون جنيه وتم انفاق ما يقرب من 652 مليون جنيه من 2008 وحتى 2014 وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية 2014 اهتم بالمناطق العشوائية بشكل كبير وافتتح الأسمرات فى عام 2016.

وأضاف الحنفى، صنفنا المناطق غير الآمنة إلى 4 تصنيفات، أبرزها المناطق شديدة الخطورة وغير الآمنة والتى تمثل 1% من العمران فى مصر، وبدأنا بـ404 مناطق عشوائية غير آمنة، حيث تم تقسيم المناطق غير الآمنة وفقاً للدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على حسب درجة الخطورة.

وأشار إلى أنه تم تطوير 357 منطقة فيها 246 ألف وحدة وتم تحديد التكلفة لهم 40 مليار جنيه كإنشاءات بالإضافة إلى قيمة الأرض والتى تقدر بـ23 مليار بنهاية 2021، منوهاً بأنه سيتم الانتهاء من كافة المناطق الغير آمنة فى مصر بنهاية العام الجارى، حيث تم تنفيذ 90% من تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة وتم انشاء المبانى بالكامل.

مثلث ماسبيرو



وأكد إيهاب الحنفى أن الدولة وفرت ايجارات للمواطنين لتوفير سكن بديل لهم لحين الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتاً إلى ان سكان منطقة مثلث ماسبيرو حصلوا على 40 ألف جنيه كاش فور خروجهم من منازلهم لكى يستطيعوا ايجار سكن بديل بواقع 1200 جنيه في الشهر لمدة 3 سنوات، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 100% من الموقع العام ولكن متبقى فقط اللاند سكيب.



أما المناطق غير المخططة، فأكد المنسق العام لصندوق التنمية الحضارية، أنه لدينا 152 ألف فدان غير مخطط تمثل 40% من العمران فى مصر، كما أنهم يمثلوا قضية صعبة لأن البناء والتطوير فى منطقة مأهولة من السكان أصعب من التطوير والبناء فى منطقة فراغ، مثل منطقة عزبة الهجانة التى انشئت فى غيبة من الدولة.

وأوضح ان التكلفة المبدئية لتطويرالمناطق الغير مخططة، تقدر بـ 318 مليار وتم الانتهاء من 73 منطقة حتى الآن وجارى العمل فى باقى المناطق.

الأسمرات

وأكد ايهاب الحنفى أن انعدام الثقة مع الدولة كان يشكل مشكلة كبيرة فى الماضى، لافتاً إلى أن صندوق التنمية الحضارية درس تلك الظاهرة وحاول تقوية الصلة والعلاقة بين المواطن والحكومة، مؤكداً أن الثقة عادت تدريجيا بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسمرات، وتسليم العقود للمواطنين بنفسه.

وأوضح أنه تم انشاء 9 مشاغل ، بالإضافة لمعهد لتعليم أهالى الأسمرات التفصيل وبداية من العام الثالث تبدأ الأسر الحصول على مرتب لكى يكون مجتمع منتج، مشيراً إلى أن حى الأسمرات به 18 ألف و300 أسرة يعنى اكثر من 300 ألف نسمة، منوهاً بان عدد المواطنين المستفيدين من تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية وصل إلى مليون و200 ألف مواطن حتى الآن.

تطوير القاهرة التاريخية

وبالنسبة لمبادرة القاهرة التاريخية فاكد المهندس ايهاب الحنفى، أنه كُلف بها صندوق التنمية الحضارية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحوربنا من المعماريين لأنهم انتقدوا تكليف صندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة التاريخية، تخوفاً من هدم المنطقة وتغيير النسيج العمرانى، ولذلك أكد رئيس مجلس الوزارء على الحفاظ على النسيج العمرانى والورش ذات الحرف اليدوية بالمنطقة، بينما سيتم نقل الورش التى تسبب فى عوادم ومخلفات لخارج الإطار العمرانى، كما أنه تم انشاء مجمع صناعى فى منشية ناصر على 600 فدان وبه جزء سكنى وجزء خاص للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق الخدمية لكى تكون المنطقة منظمة وتليق بالمواطن المصرى.

وأوضح ان التكلفة الاستثمارية لإعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية ستكون عالية نظراً لطبيعة التربة ونظراً لوجود سكان بتلك المنطقة، وقد تتعدى الـ200 مليار، منوهاً بانه خلال عامين سنكون بدأنا فى الانتهاء من اول خمسة مناطق يتم تطويرها فى القاهرة التاريخية.

عواصم المدن

وأشار إيهاب الحنفى، إلى أنه جارى العمل فى 500 ألف وحدة، بمشروع تطوير عواصم المدن، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام فقط، مؤكداً أن صندوق التنمية الحضارية مهتم بالصعيد جداً فى هذا المشروع وسيتم انشاء به اسكان بديل للعشوائيات واسكان متوسط واسكان متميز وقطع أراضى صغيرة لتأهيليها منطقة خدمية، بالإضافة إلى توفير مناطق استثمارية، منوهاً بأنه لدينا 1105 سوق تكلفة تطويرهم 44 مليار على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من اعمال 42 سوق وجارى العمل فى 20 آخرين، مضيفاً وجدنا اسواق كثيرة جداً غير مستغلة بسبب سوق التصميم أو التخطيط.