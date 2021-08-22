توعية رواد كنيسة الأنبا شنودة بسوهاج بمشروعات "حياة كريمة"

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة لرواد كنيسة الأنبا شنودة بقرية الصفيحة بطهطا والتي يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك للتوعية بترشيد الاستهلاك وتقليل المياه المُهدرة.

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم توعية المواطنين بكيفية المحافظة على مشروعات الصرف الصحي التي يتم تمويها بمبلغ 55.7 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الاولى بمبادرة حياة كريمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، انه تم تعريف المشاركين بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارهما على الصحة العامة وكذلك توعيتهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

وفى نهاية اللقاء تم مطالبة الحضور بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين رواد الكنيسة والحفاظ على مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.