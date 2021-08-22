حريق بمحل مستحضرات تجميل بسبب ماس كهربائي في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق اندلع في أحد محال مستحضرات التجميل بميدان الشبان المسلمين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة النجدة بورود بلاغًا يُفيد بنشوب حريق في أحد المحال التجارية بميدان الشبان المسلمين دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق اندلع في محل تجاري خاص ببيع مستحضرات التجميل، كائن بعقار مكون من 5 طوابق بميدان الشبان المسلمين، مِلك المدعو (ا. م. ع)، يُقيم بذات الناحية، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

تم الدفع بسارتي إطفاء لاخماد النيران وبالفعل تم السيطرة عليها وإخمادها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.