احذر.. هذه الحالة تسبب التسرب الوريدى وهروب الدم إلى الدورة الدموية

قال الدكتور أحمد العياشى ، استشارى أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن التسرب الوريدى لا يدخل ضمن ضعف الانتصاب عند الرجل ولكنه أحد الآليات التى تؤدي إلى ضعف الانتصاب، لافتا إلى أن التسرب يتسبب في هروب الدم من العضو الذكرى والدخول للدورة الدموية.



واوضح " العياشى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تشخيص التسرب الوريدى يأتى في حال وجود شكوى من المريض بعدم قدرته على الانتصاب وقت العلاقة الزوجية .



وأشار إلى أن الشخص المصاب بالتسرب الوريدى يتطلب منه عمل أشعة لبيان مدى تدفق الدم للعضو الذكرى من عدمه، موضحا أن التسرب الوريدى هو آلية ضعف الانتصاب عند الرجل وليس السبب الرئيسى وأسبابه عضوية ونفسية.

يذكر أن أن هناك العديد من الأسباب لعدم قدرة الزوجين على الحمل بشكل طبيعي، يختار بعضهم علاجات للمساعدة في مشاكل العقم ، لكن معظمهم لا يدركون الخيارات المتاحة لهم.

وفقًا للدكتورة راتشيتا مونجال، استشارية أطفال الأنابيب،Birla Fertility & IVF ، Gurugram ، فإن الطريقتين الأكثر شيوعًا لمساعدة الزوجين على الحمل هما: الإخصاب في المختبر (IVF) والتلقيح داخل الرحم (IUI) ، كما أن أطفال الأنابيب عملية دقيقة حيث يتم إزالة البويضات باستخدام إبرة مع إجراء جراحي ثم تخصيبها خارج الجسم بالحيوانات المنوية، وبعد ذلك يتم وضع الجنين في الرحم.

"يتألف علاج أطفال الأنابيب من عدة خطوات وقد يستغرق أحيانًا شهرين حتى يكتمل، ويوصى به للأزواج الذين لديهم حالة وراثية أو تاريخ من حالات الإجهاض أو انسداد قناة فالوب أو فقد النطاف أو قلة النطاف الشديدة أو متلازمة تكيس المبايض أو الانتباذ البطاني الرحمي أو دورات IUI غير الناجحة.