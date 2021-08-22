ضبط صاحب شركة يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب ومدير شركة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ( بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من الشركة محل عمله الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.