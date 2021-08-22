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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب خروجهم من العمليات.. وزير الشباب يتابع حالة مصابي أتوبيس كرة السرعة

صدى البلد

فى متابعة لحالة المصابين من فريق كرة السرعة جراء حادث تصادم على الطريق الزراعى بقويسنا، قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بزيارة المصابين عقب خروجهم من غرف العمليات وإجراء الجراحات اللازمة لهم، والاطمئنان عليهم ومتابعة الحالة الصحية لهم مع الفريق الجراحى والطبى.

هذا وقد حرص رئيس جامعة المنوفية منذ الصباح الباكر على متابعة الحالة الصحية للمصابين الذين تم استقبالهم بمستشفى الجامعة وتم عمل اللازم من اسعافات وجراحات لانقاذ المصابين، واستقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظا المنوفية وكفر الشيخ فى المستشفى لمتابعة تطور الحالة الصحية للمصابين، والتواجد بين أهاليهم لطمأنتهم وتقديم جميع سبل الدعم لهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأشاد مبارك بجهود الدكتور محمود قورة عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وفريق الأطباء المعالجين والجراحين لمجهوداتهم فى تقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتواجدهم على مدار الساعة وتأدية دورهم على أكمل وجه.

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