البورصات العربية.. تراجع بأغلب أسواق المال.. وتباين مؤشرات مصر.. وأرباح في قطر والأردن

شهدت معظم البورصات العربية حالة من التراجع، في مستهل جلسات الأسبوع، اليوم، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، إلا أن الأسهم القطرية والأردنية شهدت ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية اليوم الأحد.

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط تراجع للأسهم الكبرى والقيادية، قابلها نشاط انتقائي ملحوظ للأسهم الصغيرة والمتوسطة.



وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 712.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6.5 مليارات جنيه.



وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 1.09 في المئة، ليصل إلى 10690.79 نقطة، فيما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.5 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 2922.72 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا تعاملات 0.1 في المئة ليسجل 3874.11 نقطة.

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 125.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 249 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.



كانت أسهم شركات شمس، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر، وصادرات، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبوان، والشرقية للتأمين، وباتك، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.57% و4.74%.



وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع ، وكهرباء السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وبحر العرب، وسابك، وتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 106.99 نقاط ليقفل عند مستوى 24824.19 نقطة، وبتداولات بلغت 227 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم تقاسمتها 965 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 46ر10 نقاط ليبلغ مستوى 76ر6657 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر222 مليون سهم تمت عبر 8542 صفقة نقدية بقيمة 7ر45 مليون دينار كويتي .



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 41ر10 نقاط ليبلغ مستوى 18ر5445 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر123 مليون سهم تمت عبر 4840 صفقة نقدية بقيمة 18ر13 مليون دينار .



وانخفض مؤشر السوق الأول 55ر19 نقطة ليبلغ مستوى 97ر7271 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 20ر99 مليون سهم تمت عبر 3702 صفقة بقيمة 5ر32 مليون دينار .

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,648.12 نقطة بارتفاع قدره 10.03 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.70 نقطة بانخفاض قدره 2.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ستة ملايين و822 ألفا و860 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و471 ألفا و235 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.27%، لتصل إلى مستوى 2015.84 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2047 صفقة.

بورصة قطر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا بمقدار 45.03 نقطة، أي ما نسبته 0.41%، ليصل إلى 11 ألفا و78 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم تداول 119 مليونا و885 ألفا و418 سهما، بقيمة 304 ملايين و166 ألفا و491 ريالا، نتيجة تنفيذ 6118 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و468 مليونا و851 ألفا و203 ريالات، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 638 مليارا و206 ملايين و139 ألفا و280.330 ريالا.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 53ر3971 نقطة، منخفضًا بـ 5ر11 نقطة وبنسبة 29ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 07ر3983 نقطة.



وبلغت قيمة التداول مليونًا و458 ألفًا و921 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 9ر19% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و822 ألفًا و213 ريالًا عمانيًا.

