أسعار العملات الأجنبية والآسيوية بـ بنك مصر فى ختام اليوم 22-8-2021

ننشر أسعار العملات الاجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 22 اغسطس 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .





جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .





كما نرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 18.24 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 21.28 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 17 جنيه للشراء و 17.17جنيه للبيع .





واستقر سعر صرف كورنا السويدية مقابل الجنيه المصرى 1.77جنيه للشراء و1.78 جنيه للبيع.

اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر الأحد

ويرصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.22 جنيه للشراء و 14.34جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2.40 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



