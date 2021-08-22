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إلهام أبو الفتح
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فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

علياء بسيوني زوجة
علياء بسيوني زوجة أحمد سعد

انتشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد قران المطرب أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني زوجة أحمد سعد واللذان احتفلا بحفل عقد قرانهما في أجواء عائلية تقتصر على عدد قليل من الأهل والاصدقاء بإحدى فنادق القاهرة .

علياء بسيوني الزوجة الرابعة 

تعتبر مصممة الأزياء لمياء بسيوني هب الزيجة الرابعة في حياة المطرب أحمد سعد فقد سبقها زوجتة الأولى وأم أبنائه لبنى ثم الفنانة ريم البارودي ثم الفنانة سمية الخشاب .

زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني

ورصد" ET بالعربي " أن أحمد سعد قال في تصريحات تليفزيونية أن خطيبته علياء بسيوني أثرت في حياته وغيرتها للأفضل مما أنها لعبت دور كبير بتنظيم حياته.

 

وأوضح " ET بالعربي "  أن أحمد سعد قد طرح مؤخرا أغنية "الملوك" مع عنبة وحققت نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب .

 

وقال الفنان أحمد سعد ، إن حلمه الأساسي هو أن يكون مطربا متميز ، لافتا إلى أن الملحن يقدم أغاني تختلف عن المطرب الذي يقوم بالتلحين لان الاول مغني في الأساس.
 

واضاف أحمد سعد خلال لقائة في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه “ الأولي المصرية “ ، أحب الفنانة أصالة جدا بسبب دعمها لي ، وهذا شجعني علي ان اللحن لها بعض الأغاني دون اى مقابل مادي، ووقتها لم يكن معي أموال كثيرة، قائلا :” كان معي في مرة 6 جنية، وفضلت ان أكون صديق لها بدلا من أن أكون ملحن” .
 

وأوضح أحمد سعد ، أن المودية والعشوائية سبب ما املك من فن ، وكانوا سبب في خسارتي لأموال كثيرة وهذه المواقف كانت في مرحلة عمرية معينة

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول معلومات عن زوجة احمد سعد لمياء بسيوني من خلال الفيديوجراف التالي.

أحمد سعد علياء بسيوني مصممة الأزياء علياء بسبونى زوجة احمد سعد سعد

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