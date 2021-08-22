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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل الزراعة بالغربية: فدان العنب النباتي ينتج حوالي 10 أطنان

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالغربية

قال دكتور خالد على أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن محافظة الغربية بها 12 ألف فدان من العنب، لافتاً إلى أن هناك حوالى 8  الف فدان  يتم زراعتهم بمحصول العنب البناتى.

وأضاف  وكيل وزارة الزراعة بالغربية، خلال حوارهم ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الفدان للعنب البناتى ينتج حوالى 10 طن، ويتم استهلاك العنب بشكل طازج.

وفى سياق متصل، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن العنب يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية من الفاكهة بعد الموالح، لافتا أن مصر تصدر ما يزيد على 120 الف طن سنويا من العنب.

وأضاف عبدالرحمن أن مصر تزرع نحو 180 الف فدان من الأنواع المختلفة من العنب ويحتل محصول العنب المركز الثاني في التصدير من بين جميع أنواع الفاكهة المنزرعة في مصر بعد الموالح حيث تصدر مصر نحو120 ألف طن سنويا من محصول العنب ويزرع العنب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من الإسكندرية الي أسوان وتعتبر محافظات المنيا والبحيرة والدقهلية مراكز زراعة العنب الرئيسية في مصر ، وتنتج مصر سنويا ما يزيد على 1.7 مليون طن من العنب.

وأشار أبوصدام إلى أن الأنواع المنتشرة بمصر من العنب تنقسم الي نوعين رئيسيين هما العنب المحلي مثل أنواع العنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر وينتج الفدان محصولا يتراوح ما بين 8 الي 10أطنان وتنضج هذه الأنواع متأخرة بداية من شهر يونيو الي شهر الي شهر نوفمبر وتباع هذه الأنواع بالسوق المحلي،والأنواع الأجنبية مثل الإيرلي والسوبر يز والفليم، وتنتج هذه الأنواع محصولا يتراوح ما بين 11الي 15 طنا وهي أنواع تنضج مبكرا بداية من شهر مايو الي شهر سبتمبر ومعظم محصول هذه الأنواع يصدر للخارج لدول الإتحاد الأوروبي وشرق آسيا وروسيا والصين.

وكيل وزارة الزراعة بالغربية محافظة الغربية الفاكهه الصادرات الزراعية المصرية

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