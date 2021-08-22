عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يحذر من كلمتين يبغضهما الله ويستهين بهما كثيرون

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك ذكر يعد من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يحب أن يسمعه من عبده، وقد يحدث هذا الكلام أثراً في العلاقة بين الإنسان وربه.

هدية من رسول الله 

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعد هدية إلى كل مسلم، مشيرًا إلى أنه قال صلى الله عليه وسلم، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: «اتق الله، فيقول، عليك بنفسك».

وأشار إلى أن كل ما يضايقني، إذا نصحت بعض الناس أو وعظتهم  في منكر يفعلونه أن الواحد منهم يقول لي: "هذا أمر لا يعنيك اشتغل بنفسك لا تتدخل في أموري الخاصة".

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نبه في بداية حلقة اليوم، إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرًا إلى أنه يستطيع أن يقول لأى شخص "اتق الله"، ولا خير فيه ما لم يقولها، ولا خير في من لا يعمل بها إذا سمعها، لأنه لا يغضب من هذه الكلمة إلا اللصوص أو المنحرفين.

وتابع: "لازم نعمل بما أمرنا به الله، ومفيش حد هعتقه من غير ما أقول له اتق الله، هذا ما أمرنا به الله، حد فينا خالى من الأخطاء أو الذنوب، المهم الكل يعلم إننا نقول هذا الكلام ابتغاء مرضاة الله، فلا أسعى لمنصب، أو فلوس، الحمد لله أنا ميسور الحال، والشهرة تغور، أنتم متعرفوش المعاناة، أنا المنصب الوحيد اللى أسعى إليه الآن دفنه محترمة، خلاص هو فى سنى دلوقتى أسعى لمنصب".

الجنة ليست فقط للمتقين

وأفاد أن الجنة أعدت للمتقين، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ». 

وأكد أن الجنة ليست فقط للمتقين، وإنما للعصاة التائبين، أيضا وغيرهم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين ينفقون أموالهم فى السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة وتابوا إلى الله، أيها المذنب والعاصى، هذا منزلك فى الجنة لو وثقت فى مغفرة الله تعالى.

واستشهد بقول الله تعالى: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 

لا تشغلوا انفسكم بمعاصى الناس

وأشار إلى أنه ينبغي على الإنسان ألا يشغل نفسه بعيوب الآخرين، مشيرًا إلى أن نجاة كل شخص في هذا اليوم وفوزه بالعتق من النار هو مشروعه الشخصى الذي ينبغي أن يعمل عليه، في رحاب يوم عرفة باهتمام كل فرد بنفسه وعدم انشغاله بذنوب ومعاصي غيره من الناس، قائلاً: « لا تشغلوا انفسكم بمعاصى الناس».

وأضاف أنه فى يوم عرفة: "نجاتك مشروعك الشخصي ولا تنشغل بغيرك.. اعتبر نفسك أنك الرجل الوحيد الذي عصى الله على الأرض"، منوهًا بأن الأعمال الصالحة يستفيد صاحبها فقط ولن يبكي أحد على أحد يوم القيامة، كما ذكر المشاهدين بأن المشروع الشخصي لكل فرد هو نجاته يوم القيامة.

 

الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون كلام يحبه الله اتق الله هدية من رسول الله

ترشيحاتنا

جهود نقابة التشكيليين للحفاظ علي المباني التراثية.. فيديو

الدوري الإيطالي .. أودينيزي يخطف تعادلا مثيرا من يوفينتوس في افتتاح الكالتشيو

لطلاب الثانوية العامة.. كليات يطلبها سوق العمل والأعلى أجرا

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

بعد استئصال جزء من القولون.. أول صورة لـ نضال الشافعى فى المستشفى

الجزائر تسجل أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

الرقم معلن.. البريد المصري يحذر العملاء من عمليات النصب |فيديو

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال كابول .. مخاوف من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق.. موقف القوات الأمريكية من الحشد الشعبي.. وهذا هو الاختلاف بين بغداد والعاصمة الافغانية .. محللون يفندون الوضع

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ