عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية الكسابية فى شبين القناطر يشكون انتشار تلال القمامة

صدى البلد

تسيطر حالة من الغضب والاستياء على سكان قرية الكسابية التابعة لوحدة طحوريا بشبين القناطر  فى محافظة القليوبية ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وقال المواطن محمد عطية في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من تراكم القمامة التى تهدد حياتنا من خلال انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".

وتابع : تقدمنا أكثر من مرة بالاستغاثة إلى رئيس الوحدة المحلية بطحوريا الذى يرفض التعامل مع حل مشاكل المواطنين وإساءة معاملة من يتوافد  على الوحدة المحلية بطحوريا.

وناشد المواطن عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة ، وتوفير صناديق للقمامة .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠١٤٠٠٦٠٢٩
اقرأ أيضا
خوفا من كورونا.. أهالى حى ثان المحلة الكبرى يشكون انتشار القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا محافظة القليوبية شبين القناطر الروائح الكريهة انتشار القمامة انتشار أكوام القمامة انتشار تلال القمامة الحيوانات الضالة انتشار الامراض

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. برامج يحظى خريجيها بمجالات عمل واسعة بألسن عين شمس

يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك..صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة لـ الموظفين

القارئ العالمي محمود الشحات أنور يحيي عزاء حماة الفنان محمد رمضان

توقعات بزيادة إصابات فيروس كورونا | المصايف المتهم الرئيسي

البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة الأرثوذكسية

تحذير عاجل من البرلمان العربي بعد الهجوم الإرهابي للحوثيين على السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

أفغانستان .. طالبان تعلن إرسال مئات المقاتلين إلى بنجشير للسيطرة عليها

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال كابول .. مخاوف من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق.. موقف القوات الأمريكية من الحشد الشعبي.. وهذا هو الاختلاف بين بغداد والعاصمة الافغانية .. محللون يفندون الوضع

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ