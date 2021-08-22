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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الرفاعي: ملحمة حكومية لإنجاح مشروع تطوير الريف المصري.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمرافق، إن وزارة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظة الغربية.

 

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقية وستساهم في نقل الريف المصري نقلة نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي للأسر الأكثر فقرا ومدها بكافة الخدمات والمرافق.

 

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أيضا التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة لما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي، منوها إلى أن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي.

 

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمرافق، أن الحكومة تقوم بملحمة لإنجاح مشروع تطوير الريف المصري الذي سينقل حياة المواطنين في الريف المصري.


وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتابعان أعمال حياة كريمة بزفتى

 

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وذلك لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي، حيث شملت الزيارة تفقد قرى كفر نواي، نهطاي، الغريب وتفهنا العزب.


جاء ذلك  بحضور  الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير ، لواء أركان حرب محمود  نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الدكتور  أسامة حمدي مستشار الوزير للمرافق، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مختار حسن رئيس  جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.


وتأتي هذه المشروعات في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعم خطط التنمية المستدامة وتوفير تنمية متكاملة في كافة المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لرؤي إطلاق معالم مصر الجديدة.

 

من جانبه أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن الجولة ستنطلق فعالياتها من بوابة قرية دفره بنطاق المحافظة بحضور وزير الإسكان والمرافق ورئيس الشركة القابضة للمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي وعدد من ممثلي هيئات إنشائية لدعم تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات الخدمية من إنشاءات مدرسية ومكاتب بريد وتضامن اجتماعي وتكوين وملاعب مراكز شباب متكاملة .

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